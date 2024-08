Tília tem projeto com 72h seguidas de live; a 'Nepobaby' conversou com exclusividade com o Liberal

A cantora, DJ e streamer Tília, 21 anos, ganhou os palcos do Brasil e a web. Está semana, ela coloca 45 influenciadores em um hotel onde ocorre o Tília Weekend, que terá mais de 72 horas seguidas de live pelo Twitch. O ‘reality’ começou nesta segunda-feira (19).

Antes de colocar em prática mais uma edição do Tília Weekend, a maior delas, Tília conversou com exclusividade com o Grupo Liberal.

“A gente já teve três outras edições que foram menores, era um pouco mais contido, era para dez convidados em uma casa que a gente alugava em aplicativo. Dessa vez, como comemorei um ano na plataforma quis fazer algo gigantesco. Foi quando eu resolvi entrar em contato com o hotel e fechar uma parte dele só pra gente. Vão ser mais de cinquenta influenciadores de todos os nichos. Estou muito empolgada para saber o que vai acontecer, porque não tem como prever, é o famoso ao vivo. Vão ter festa todo dia à noite com atrações, como MC Daniel, MC Maneirinho, Pocah, meu pai Dennis DJ, amigos que toparam participar”, antecipa.

Mesmo com pouca idade, Tília é um empreendedora, que organiza seus gastos e investe nos seus projetos profissionais. Filha de Dennis DJ e da empresária Kamilla Fialho, ela se diz considera Nepobaby, e com orgulho, mas com limites.

Como citado por ela, há um ano ela se aventurou no Twitch, aprendeu técnicas com o pai e hoje é cheia de projetos profissionais. “A galera fica muito curiosa quando o assunto é dinheiro, não tenho problema nenhum em falar. Acho que quando a gente fala de Nepobaby, as pessoas acabam criando um uma visão que o pai dá o dinheiro que a pessoa quer, inclusive em alguns casos deve ser assim, mas no meu não é! Eu sou eu sou filha de uma pessoa da música, com carreira consolidada, que trabalha mais de 30 anos, mais tempo que eu tenho de vida. A minha relação com meu pai é muito certo por certo, ele me proporciona tudo que eu vivo hoje em dia, ele me ajuda super na minha carreira. Mas as pessoas achavam que tudo envolvia dinheiro, que tudo que eu fazia ou não fazia era por conta do dinheiro, e não é assim. Não é com o dinheiro que a gente tira em todos os lugares. Eu falo isso e as pessoas acabam se chocando com a minha sinceridade em falar: ‘galera não é assim que funciona’. Meu pai me ajuda em tudo, mas eu não tenho esse cartão black na minha cadeira para gastar com o que eu quiser meu pai pagar a fatura como todo mundo pensa”, pontua.

Em julho deste ano, Tília esteve com Dennis em Salinas, nordeste paraense. Fazendo participação na apresentação do pai. Na ocasião, ela esqueceu o biquini, e lamenta por isso, mas diz que a participação ficou marcada, por isso Tília coloca nos planos esse retorno ao Pará para se aventurar.

“Agora falta eu conhecer Belém. Uma coisa que eu quero fazer é comer as comidas típicas daí, que eu não pude aproveitar da última vez, também que foi um pouco de correria. Quero voltar com certeza no Pará, foi incrível”, disse.