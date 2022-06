Atriz diz ter sido tirada de novela da Globo por apoiar Bolsonaro e ser 'conservadora'

A atriz Maria Vieira, de 65 anos, veio a público na terça-feira (14) para “denunciar” uma suposta perseguição que estaria sofrendo por parte da TV Globo. Segundo a atriz, ela foi contatada por produtores da emissora para fazer parte da nova novela das nove, “A Travessia”, mas que durante o processo, recebeu a notícia de que não faria mais parte da trama.

Maria Vieira foi a público através da sua conta no Facebook dizer acreditar que alguém trabalhou nos bastidores para impedir a sua participação na novela escrita por Glória Perez. Segundo a atriz, o motivo do impedimento teria sido político, apesar de ela não saber quem realizou a movimentação pela sua saída. A atriz portuguesa é também deputada municipal (cargo semelhante a vereador) em Portugal, pelo partido CHEGA, de extrema-direita.

“É legítimo depreender que o fato de eu ser uma atriz conservadora e de Direita e de ser apoiante do presidente Jair Bolsonaro e Deputada Municipal do CHEGA terá sido o único motivo pelo qual eu fui afastada do elenco daquela que seria a minha 4ª novela na TV Globo”, publicou Maria em sua conta do Facebook.

Ela disse ter ido a público para denunciar a “perseguição” e o “cancelamento profissional” que tem sofrido. Também apontou o fato da atriz Elizângela, que, segundo a atriz, foi “coagida” a tomar a vacina contra a covid-19 antes de fazer parte da trama. Ela ainda afirmou que sua publicação tem o objetivo de alertar as pessoas para o que acontece no mundo artístico.

Maria Vieira conta que tem todos os contatos com a emissora (inclusive com o diretor da trama, Mauro Mendonça Filho) salvos, para que o episódio não seja desmentido pelos “media”. A atriz teve sua primeira participação em uma novela da TV Globo no ano de 2008, na trama “Negócio da China”, também dirigida por Mauro Mendonça.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)