Irandhir Santos, de Pantanal, é afastado da novela após cair de cavalo durante as gravações

O ator Irandhir Santos está afastado das gravações da novela Pantanal, exibida pela TV Globo, após acidente no set de gravação. Segundo o colunista Lucas Pasin, ele teria caído do cavalo durantes as filmagens e foi levado ao hospital, onde passou por cirurgia no ombro e ficou internado em um hospital de Recife.

Irandhir, que vive o personagem "José de Lucas de Nada" na segunda fase da novela, está fazendo acompanhamento com fisioterapeuta, mas deve retornar às gravações da novela na próxima semana.

No instagram oficial do ator, a última publicação foi feita há uma semana, e não há nota sobre seu estado de saúde ou sobre o ocorrido. Veja a postagem do colunista: