Atriz de novelas mexicanas morre; ela ficou conhecida no Brasil com 'O Privilégio de Amar'

Helena Rojo, atriz de novelas mexicanas, morreu neste fim de semana, aos 79 aos. Segundo o Foro TV, rede de televisão popular no México, a artista faleceu no sábado (3), em sua casa, na Cidade do México, capital mexicana.

Ela havia sido diagnosticada com câncer de fígado há alguns anos. Porém, a causa da morte não foi divulgada.

A atriz deixou três filhos, Elena, Patricia e Leo Rojo, todos de seu casamento com Juan.

Com mais de 50 anos no meio artístico, Helena começou a carreira como modelo na década de 1960 e fez sua estreia como atriz no filme "El Club de los Suicidas" (1970). Pouco depois foi contratada pela emissora Televisa, em 1974. Lá sua primeira novela foi "Extraño en su Pueblo".

Um dos papéis de maior destaque de Helena foi o de Luciana Duval, na novela "O Privilégio de Amar" (1998). Na trama, a atriz interpretou uma vilã, a mãe da mocinha Cristina (Adela Noriega).

A atriz também atuou em produções como "Abraça-me Muito Forte" (2000), "Amor Real" (2003), "Cuidado com o Anjo" (2008), "Coração Selvagem" (2009), entre outros.