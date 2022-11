Ator pornô gay que virou meme é preso por envolvimento em quadrilha do 'Boa noite, Cinderela'

Gabriel de Souza Assis, conhecido como Arthur Reizinho, ator pornô gay que viralizou na internet com meme que fazia referência ao pix, foi um dos presos, ontem (29), suspeito de integrar quadrilhava que aplicava o golpe "Boa noite, Cinderela", no Rio de Janeiro. Outros três foram detidos. As informações são do G1.

Imagens de câmeras de segurança mostram uma das vítimas da quadrilha sendo levado por Gabriel e o suspeito Fábio de Brito da Silva, que está foragido, para o apartamento onde estava hospedado. Lá, o homem foi drogado, agredido e roubado. A vítima ficou dois dias internada na UTI.

Apesar das imagens, o ator negou a participação no crime dizendo que tinha uma carreira estabelecida na produção de conteúdo adulto. Ele disse que tem um perfil na plataforma OnlyFans e que ganhava “até em dólar”, sem precisar aplicar golpes.