Ex-bailarino de Joelma diz que cantora apoia sua carreira como ator pornô gay

Nos tempos da banda Calypso, Leicy Sposito foi bailarino de Joelma por seis anos. Dançarino de carreira, ele decidiu trocar os palcos por outro tipo de plateia: a de quem assiste filmes eróticos. Leicy, atualmente, trabalha como ator pornô gay - e garante que tem total apoio da cantora Joelma. As informações são do Extra. Veja fotos de Sposito:

Quando decidi gravar, conversei com a minha família, amigos, tenho uma filha de 16 anos, e eles entenderam. Seja lá o que for, a minha família está comigo. Quando gravei, nós já estávamos preparados, com a cabeça boa. Quando vem crítica eu faço é achar graça. Não ligo. Eu e Joelma mantemos contato ainda, mas cada um tem sua vida, a gente se fala de vez em quando. Já do Ximbinha, nunca fui amigo", disse ele em entrevista ao "Gay.blog".

"É mais difícil dançar do que fazer pornô. Acho que cansa mais e exige mais"

De acordo com ele, o dinheiro que ganha nas cenas dá para viver muito bem e lhe possibilita, inclusive, pensar em abrir sua própria academia de dança.

"É mais difícil dançar do que fazer pornô. Acho que cansa mais e exige mais", afirmou o dançarino, ao explicar que 'atuar', quando se tem uma conexão boa, conversar antes, ter uma energia legal, funciona bem".

"Quando a química não bate, fica mais difícil. Procuro que saia sempre tudo bem. Eu acho que dançar, estudar a coreografia, fazer shows por longas horas, é mais difícil. O financeiro está bom, e vai melhorar mais. O retorno vem e eu entendo assim: a produtora me valoriza e eu valorizo a produtora, a gente cresce juntos", completou.

Nas redes sociais, o ex-bailarino de Joelma parece não ter vergonha de mostrar seus atributos, seja físicos, ou dançando, inclusive, músicas famosas de Joelma. Veja: