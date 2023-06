Ator e cantor Arthur Aguiar será pai novamente, segundo colunista

A colunista Fabíola Reipert, do programa Balanço Geral da Record TV, afirmou - nesta quinta-feira (22), que o cantor Arthur Aguiar está esperando seu segundo filho. O artista já é pai da Sophia, de 3 anos, do relacionamento anterior com Maira Cardi. Agora, o ator anunciou namoro com Jheny Santucci, a futura mãe da criança.

O casal já foi flagrado em alguns momentos juntos, como o show de Gusttavo Lima e em um evento da NBA em shopping de São Paulo. Desde o término de seu relacionamento com Maira Cardi, em janeiro deste ano, Arthur Aguiar ainda não havia assumido ninguém publicamente. Aos poucos ele tem compartilhado o dia a dia, como uma foto íntima de Jheny Santucci se maquiando em frente a um espelho, acompanhada de um emoji de coração.

Embora o cantor não tenha confirmado explicitamente o romance, Athur escreveu na legenda de uma das fotos "a beleza da vida está nos pequenos detalhes". A moça também repostou a publicação em que foi marcada no perfil do artista, dando a entender que estão realmente juntos.

Quem é Jheny Santucci, namorada de Athur Aguiar?

Jheny Santucci tem 23 anos, é empresária e proprietária de um salão de cabeleireiro e uma clínica de bronzeamento artificial. Ela é natural do Espírito Santo.