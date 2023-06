Quem é a nova namorada de Arthur Aguiar? Empresária, Jheny Santucci é amiga de jogador

O ator Arthur Aguiar decidiu revelar para seus seguidores após o Dia dos Namorados, seu mais novo amor. O artista está vivendo um novo relacionamento com a empresária Jheny Santucci, de 23 anos. Os dois já tinham sido vistos juntos anteriormente, após um show do cantor Gusttavo Lima. Apesar do anúncio, muitos ainda não conhecem a influenciadora.

Arthur Aguiar assumiu a relação com a influenciadora após o Dia dos Namorados (Foto Instagram @arthuraguiar)

Quem é Jheny Santucci?

A nova namorada de Arthur Aguiar tem cerca de 86 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram, em que faz publicações como influenciadora digital e também mostra momentos da sua rotina. A influenciadora também é dona de um salão de beleza.

Nascida e criada em Vila Velha, no Espírito Santo, a influenciadora também é amiga de um jogador bastante famoso, Neymar Jr. A namorada de Arthur Aguiar apareceu ao lado do craque em 2020, durante a Festa do Branco, promovida pelo atleta em Paris.

Sua irmã também a apresentou um novo ciclo de amizades, com sua fama. Atualmente Janaína Santucci é influenciadora e ex-DJ, mas já foi capa da revista Playboy em 2015 e chegou a ser anunciada como a "DJ mais gostosa do Brasil". Hoje, Jheny Santucci mora em São Paulo ao lado da irmã. Ela tem uma cachorrinha chamada Jade e já contou, em uma série sobre sua vida, que começou nova no ramo da beleza, já que vem de uma família de cabeleileiras.

Confira fotos da nova namorada de Arthur Aguiar:

