Arthur Aguiar aparece em evento da NBA acompanhado de uma mulher desconhecida; fotos

Arthur Aguiar apareceu em evento da NBA, realizado em um shopping de São Paulo, acompanhado, na noite desta sexta-feira, 09.

De acordo com informações do Metrópoles, eles não se beijaram ou se acariciaram durante toda a noite, mas aparentaram intimidade. Alguns fotógrafos relataram que ele não quis posar para fotos com a mulher, já que ela não é famosa.

Arthur Aguiar aparece acompanhado em evento (Fotos: Marcelo Sa Barreto / AgNews )

Maíra Cardi e Arthur se separaram em outubro do ano passado, atualmente ela está noiva de Thiago Nigro, com quem assumiu um relacionamento em março de 2023. Os dois já prepram a festa de casamento.

VEJA MAIS