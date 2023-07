Ator de 'Verdades Secretas' acusa Gilberto Braga de abuso sexual; veja o print

Na tarde desta sexta-feira (14), o ator Felipe de Carolis, conhecido por sua interpretação do personagem 'Sam', na novela "Verdades Secretas", de autoria de Walcyr Carrasco, fez uma grave denúncia contra o renomado autor Gilberto Braga (1945-2021). Felipe o expôs alegando ter sido vítima de abuso sexual. O ator mostrou o print de uma mensagem de Braga, que era de natureza sexual. O recado dizia: "Quando você vai d* para mim?". Felipe respondeu, deixando claro que o destinatário da mensagem estava equivocado.

Por meio dos stories do Instagram, Felipe de Carolis também revelou ter sido alvo de uma paixão por parte de Braga ao longo dos anos. O ator relatou um incidente ocorrido quando tinha apenas 19 anos, quando denunciou que o autor da novela teria invadido sua intimidade, colocando a mão dentro de sua calça. Como consequência, Felipe foi demitido no dia seguinte.

Ele também revelou ter confrontado Braga fisicamente, quebrando um quadro na cabeça do autor, em um ato de autodefesa. No entanto, mesmo após o ocorrido, o assédio continuou, Braga continuou o perseguindo-o nas redes sociais por mais cinco anos, especificamente no Facebook. Veja o print.

(Reprodução / @felipedecarolis)

Felipe também aproveitou a oportunidade para abordar outros abusos sofridos ao longo de sua carreira, mencionando a recente greve de escritores e atores em Hollywood. Ele revelou ter denunciado um dos maiores esquemas de corrupção no teatro musical, no qual ele era sócio, aos 28 anos. Como consequência, a segurança da produtora chegou a ameaçá-lo com uma arma em seu frio, o que resultou em silêncio e encobrimento.

O ator concluiu sua declaração afirmando que não irá abordar o assunto relacionado à sequência de "Verdades Secretas" por enquanto, pois ainda existem muitas dúvidas. Ele afirmou que a responsabilidade não recai sobre a TV Globo, mas sim sobre as pessoas que trabalham lá. Felipe afirmou que está chegando a hora de revelar tudo, esperando que seus colegas tenham a coragem de fazer o mesmo. Segundo ele, "todo mundo sabe!