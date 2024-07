Arthur Aguiar nega conversas íntimas com influencer e namorada saI em defesa do ex-BBB

Arthur Aguiar usou as redes sociais para se defender das “supostas” conversas íntimas com a influenciadora Yasmin Lisboa. Ela afirmou ter recebido mensagens do ex-BBB, o que, segundo ela, seria uma forma de traição, dado o relacionamento sério de Aguiar com Jheny Santucci.

Ao colunista Matheus Baldi, do Glow News, Arthur negou a autenticidade das mensagens, afirmando que nunca manteve contato com influencer O artista também informou que já tomou as medidas judiciais necessárias, alegando ser vítima de fake news.

Nesta terça-feira (23/7), Yasmin publicou uma série de postagens em seu perfil do Instagram esclarecendo a situação: “Eu vou ser breve e falar uma coisa para vocês, o porquê de eu ainda não ter postado quem é essa pessoa [famoso que mandou mensagem]. Tentei entrar em contato com a mulher dessa pessoa, não consegui ainda, mas estou aguardando”.

Lisboa acrescentou dizendo que em sua opinião conversar também é traição. “O que não é o meu caso porque eu sou muito bem casada. Mas isso para mim é o suficiente para acabar com tud”, acrescentou.

Yasmin publicou uma suposta troca de mensagens com Arthur Aguiar. Nas mensagens, Aguiar teria perguntado: “Maravilhosa. Você é do Rio de Janeiro? Quero conhecer você.” Ela então teria questionado: “Você por aqui? Você não é casado?”, ao que Aguiar disse: “Não vejo isso como um problema não”.

Após a repercussão, Jheny Santucci, parceira de Arthur, respondeu às acusações de Yasmin, saindo em defesa do ex-BBB. “É cada coisa! Hahaha! Tô aqui pensando se dou ou não dou a fama que essa pessoa quer porque quando eu abrir minha boca o negócio não vai ficar bonito”, afirmou Santucci.