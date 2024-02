Arthur Aguiar fala sobre planos de virar apresentador de TV: ‘Gosto muito’

Arthur Aguiar conseguiu vencer o BBB 22 pelo voto popular, mas isso não significa que o sucesso dentro do programa ajudou o ator a conseguir novos trabalhos da TV Globo. Em entrevista à revista Caras, ele confirmou que faltam oportunidades e convites para novelas, e já planeja um novo rumo para a sua carreira dentro da televisão: a de apresentador.

“Não chegou nenhum convite para voltar às novelas Se chegar alguma coisa legal, a gente vai avaliar para ver como que faz dar certo, mas não estou pensando nisso nesse momento”, disse Arthur, que vive a paternidade pela segundo vez com o nascimento de Gabriel, que nasceu no último domingo (11), fruto do seu relacionamento com Jhenny Santucci.

Enquanto não atua nas telas, Arthur foca em outros planos de carreira como atuar, cantar e até mesmo se apresentar. “Mas acho no momento eu tenho mais vontade de ir para o lado do entretenimento, apresentar um programa, cobrir shows e eventos. Gosto muito dessa área e comunicação mesmo”, afirmou Aguiar, acrescentando que adora a área da comunicação.

Amor de irmãos

O ator usou as redes sociais no último sábado (17) para mostrar aos seguidores o encontro da filha Sophia, de cinco anos, sua primogênita, com o Gabriel, o caçula. “Esse foi o primeiro encontro da minha princesa com o príncipe Gabriel. Não nem para expressar em palavras a emoção que foi ver os dois juntos pela primeira vez, deu aquele nó na garganta”, escreveu Arthur na publicação. Sophia é fruto do relacionamento de Arthur Aguiar com Maíra Cardi.

Assista ao vídeo:

