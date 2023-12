Na reta final da gravidez, Jheny Santucci, ex de Arthur Aguiar posa seminua em ensaio

Jheny Santucci fez seu último ensaio grávida. A empresária, de 23 anos, espera um menino que se chamará Gabriel e é fruto do seu relacionamento com Arthur Aguiar. Jheny já está na reta final da gravidez com cerca de oito meses.

"Último ensaio com Gabriel no forninho", escreveu a empresária. A moça compartilhou um vídeo em seu Instagram que mostra os cliques do ensaio antes da chegada do bebê. Recentemente, ela e Arthur também posaram juntos, mas apenas como pais do pequeno Gabriel. Em setembro, eles tornaram pública a gravidez e três dias depois comunicaram aos fãs que não estavam mais juntos como um casal.