Nasce Gabriel, o segundo filho de Arthur Aguiar: "Nosso príncipe"

O ator Arthur Aguiar anunciou, por meio das redes sociais, o nascimento de seu segundo filho, Gabriel, ocorrido nesta segunda-feira (12). O bebê é fruro de seu relacionamento com Jheny Santucci. O ex-BBB já é pai de Sophia, sua primogênita, fruto do casamento com Maíra Cardi.

“Ser pai sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida… É impossível expressar em palavras a emoção que a gente sente ao segurar aquele ser humaninho em nossos braços. Cada detalhe do seu rostinho, cada movimento delicado, tudo, tudo é motivo de encanto e admiração. E nesse momento de celebração, a gente quer agradecer muito por todo o apoio e carinho que a gente recebeu durante essa jornada”, escreveu o ator.

O ex-BBB, não revelou o exato dia do nascimento de Gabriel, mas continuou: “Finalmente o nosso príncipe veio ao mundo com saúde, no tempo certo e no lugar certo”, disse ele. “Sejam muito bem-vindos a essa nova fase da nossa vida, onde o amor e os cuidados estão sempre presentes e agora com uma companhia ainda mais especial”, completou.