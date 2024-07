Arthur Aguiar e Maíra Cardi discutem após fala polêmica de filha

Após vídeo com fala polêmica da filha repercutir negativamente nas redes sociais, os pais Arthur Aguiar e Maíra Cardi se pronunciaram sobre o ocorrido e trocaram acusações. No vídeo que viralizou, Sophia, de 5 anos, aparece dizendo que o cozinheiro que trabalha na casa do pai tem um "celular de pobre".

VEJA MAIS:



A influenciadora Maíra Cardi falou sobre o assunto em entrevista ao portal Leo Dias e: “Inclusive, nunca vi, na minha, vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito, inclusive, e se falasse ficaria de castigo com toda certeza do mundo, da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas para adultos que falam besteiras ou funk, mas, infelizmente, ela nem sempre volta de lá como foi”.

Arthur Aguiar, por sua vez, preferiu se pronunciar em seus stories, nesta segunda-feira (1º), onde pediu desculpas ao cozinheiro e a todos que se sentiram ofendidos com a situação e disse que não estava presente no momento do ocorrido. “Não vi e, se tivesse visto, teria falado na hora. Imediatamente, quando fiquei sabendo do vídeo, que foi muito tempo depois, sentei para conversar com ela, expliquei tudo”, afirmou.

Veja vídeo:

O ex-BBB também lamentou os comentários que a criança vem recebendo e reforçou que Sophia estava reproduzindo algo que ouviu de outra pessoa: "Ela só falou isso porque ouviu alguém falando, reproduziu algo que alguém falou. Ela não iria tirar isso da cabeça dela. Não tem necessidade desse hate inteiro, parece que ela cometeu um crime. Ela é uma criança, errou e já foi conversado sobre isso".



Não muito depois, Arthur surgiu novamente nos stories, desta vez para rebater as críticas de Maíra Cardi. "De fato, quando minha filha vem aqui na minha casa, ela volta bem diferente para a casa da mãe dela. Quando ela chega aqui, é complicado. Ela, de fato, volta bem diferente, ela volta mais calma, mais educada, falando coisas que ela não falava. Estou há muito tempo calado e está difícil ficar calado", começou o artista.



Ator ainda soltou uma possível indireta para o atual da ex-esposa, o influenciador de finanças, Thiago Nigro: “Quem me acompanha aqui sabe que eu não falo sobre dinheiro, sobre ostentação. Para a minha filha, não tem essa diferenciação do quanto é mais caro ou do quanto não é. Não existe isso. A gente não fala sobre isso aqui. Então, isso é uma coisa que a minha filha, com certeza, não ouviu na minha casa, não aprendeu na minha casa e, obviamente, sou totalmente contra”.

Arthur também criticou a atitude de Maíra Cardi de falar sobre a desavença na internet ao invés de diretamente com ele. "Nunca vou entender por que as coisas não são resolvidas no privado, tem que ser na internet. Vou morrer e não vou entender", disse.



(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de Oliberal.com)