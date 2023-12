Maíra Cardi e Thiago Nigro se casam no civil na véspera de Natal

Thiago Nigro divulgou nas redes sociais o momento do casamento no civil com Maíra Cardi. A cerimônia ocorreu na noite de domingo (24), véspera de Natal. Nas fotos, o casal aparece assinando a documentação e com looks no clima natalino.

VEJA MAIS

O casamento foi realizado em comunhão total de bens, parcial e total. Ele informou que escolheu a comunhão total e explicou o motivo.

"Ontem nos casamos no civil. Ao casar, você assina um papel. No papel, você não garante que vai amar, nem que será amado. Mas deixa claro o que vai acontecer com os bens e o dinheiro, ao se separar. Será mesmo que o casamento civil é sobre amor, ou será que ele é sobre o dinheiro? Eu decidi casar em comunhão total de bens, não me arrependo e espero que muitos futuros casais possam se alinhar ainda mais por tomar essa decisão tão difícil - e carregada de julgamentos. E em primeiro lugar, estou respeitando um princípio (que é bíblico). Se um tropeçar, há quem o segure. Nunca esqueça!", escreveu.