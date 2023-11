Maíra Cardi grávida? Thiago Nigro aumenta rumores no Instagram

A influenciadora Maíra Cardi aumentou os rumores sobre sua possível gravidez após uma postagem de seu marido, o investidor Thiago Nigro, nos stories do Instagram. o “Primo Rico compartilhou uma imagem com a mão na barriga da esposa. A legenda da foto diz “Queremos ter mais seis. Deus, família e trabalho".

Antes disso, outras fotos com a mesma pose do casal aumentou os rumores sobre a gravidez. eles começaram após um story de Nigro, onde a coach de emagrecimento aparece com a barriga avantajada - o que não é comum para ela.

Apesar disso, não há uma confirmação oficial sobre uma possível gravidez.

Maíra Cardi já é mãe de Sophia, de 5 anos, fruto de sua relação com Arthur Aguiar, e Lucas, de 21 anos, da união com Nelson Rangel, mas já demonstrou seu interesse em ter um filho com Thiago Nigro: “Estou em uma nova fase da minha vida. Quero ter mais três filhos, e eu já não sou tão novinha assim. O que requer muita atenção, muito cuidado, muita saúde emocional, muita saúde física, muita paz para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível", declarou a influencer em um post anunciando que pretendia desativar suas redes sociais.