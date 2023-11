Maíra Cardi volta ao Brasil e revela como está a vida longe das redes sociais

A coach de emagrecimento Maíra Cardi retornou ao Brasil, após as férias internacionais com o marido e empresário Thiago Nigro, deu entrevista sobre como está a sua vida fora das redes sociais. A decisão foi tomada em setembro. A influenciadora decidiu se dedicar à família e se preparar para gerar um filho com o marido.

Em entrevista a revista Quem Maíra revelou que continua apenas com o perfil para assuntos de trabalho. No período em que esteve offline notou que esteve mais tranquila. “Eu nunca estive tão off, tranquila e em paz na minha vida. Estou amando", disse.

Sobre o retorno ao Brasil, completou, contando detalhes da viagem. "Foi incrível esse momento, muito gostoso. É uma coisa que faço muito pouco, mas fomos e descansamos, curtimos, mas talvez tenhamos voltados um pouco mais cansados do que fomos. Agora, precisamos de uma só nos dois", compartilhou.

"Ele fala férias, mas também trabalhou lá. Ele nunca tira 100% de férias e está sempre trabalhando de alguma maneira, à frente de tudo e não tem como não trabalhar", completou explicando que a viagem não foi só descanso.