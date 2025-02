Apresentadora Bárbara Coelho relata susto em voo que saiu de Belém por falha no motor

A jornalista e apresentadora do Esporte Espetacular, da TV Globo, Bárbara Coelho, compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (03/02), um relato sobre o susto que passou durante o voo que saiu nesta segunda-feira (3/02) de Belém, onde ela esteve participando da cobertura do jogo entre Flamengo e Botafogo pela Supercopa Rei, no Estádio Mangueirão, no último domingo.

Nos Stories do Instagram, Bárbara contou que embarcou em um voo com destino ao Espírito Santo, com escala em Confins (BH), que sofreu um pequeno atraso devido à forte chuva que caía pouco antes da partida. Após a decolagem, ela notou que a tripulação permanecia sentada e não havia a movimentação normal que costuma haver a bordo após a liberação do comandante.

"Costumo cochilar muito em voos. Eu estava com o mapa do voo na telinha da poltrona e, entre uma cochilada e outra, abri os olhos e a menina ao meu lado comentou: 'Caramba, que estranho! No seu mapa de vôo aí o avião está voltando para Belém'", contou.

A princípio, Bárbara pensou que o sistema de exibição estava com defeito, mas, logo em seguida, o comandante anunciou que um dos motores havia apresentado falha. "Estamos com um problema em um dos motores e nós vamos pousar em Belém", informou o comandante. E o pouso foi feito com segurança, deu tudo certo", explicou, ressaltando que a situação foi resolvida sem maiores complicações.

"Mas é aquele sustinho de você não saber o que aquilo significa - ter só um motor funcionando -, se foi só por precaução de segurança, se tinha risco, não dá pra saber. Mas tá tudo certo, tô ótima", finalizou.