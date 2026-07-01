Após receber diversas críticas, Viih Tube retira do ar reality show com funcionários

Após uma enxurrada de críticas, os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer retiraram do ar, nesta quarta-feira (1), o reality show "As Patroas", que foi gravado com uma competição entre diversos funcionários da família em busca de prêmios e dinheiro. Sem dar maiores explicações ou pronunciamentos oficiais, o programa, que já tinha cerca de 5 capítulos gravados, foi apagado do Instagram e dos canais do Youtube pelo próprio casal.

O primeiro episódio do reality foi publicado nesta terça-feira (30) com exibições programadas para serem postadas às terças-feiras e sábados nas mídias digitais dos famosos. No total, eram 11 funcionários, que incluíram várias profissões dentro da casa, sendo: babás, governanta, auxiliar geral e motorista. Todos eles disputaram uma premiação total de 60 mil reais distribuída entre diversos prêmios e colocações.

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Quais eram os prêmios do reality?

Primeiro colocado: receberia R$ 20 mil, além do valor acumulado, que poderia chegar a R$ 30 mil;

além do valor acumulado, que poderia chegar a R$ 30 mil; Segundo colocado: ficaria com toda a quantia conquistada durante a competição;

Outro prêmio ao longo das provas: uma motocicleta.

Críticas ao reality show "As Patroas"

A produção "As Patroas" foi muito criticada pelas pessoas devido as provas que foram pensadas para os funcionários da residência. No primeiro episódio, por exemplo, o casal espalhou moedas coloridas por toda a casa e os participantes tinham apenas dez minutos para encontrar o maior número possível de itens escondidos. Com isso, eles encontraram os valores em lugares inapropriados, como na lixeira e no vaso sanitário.

Ao se depararem com essas dinâmicas inusitadas do reality show, muitas pessoas passaram a criticar Viih Tube e Eliezer nas mídias sociais. “Viih Tube pensou, roteirizou, começou a gravar, divulgou e nesse caminho todo não cogitou que a ideia é BURRA”, disse um usuário. “A Viih Tube decidiu humilhar seus funcionários por engajamento, sendo disputado um pouco de dinheiro, moto e redução de trabalho”, escreveu outra pessoa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)