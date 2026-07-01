Após receber diversas críticas, Viih Tube retira do ar reality show com funcionários
Em uma das provas, os trabalhadores da residência do casal tiveram que procurar moedas coloridas dentro de um vaso sanitário
Após uma enxurrada de críticas, os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer retiraram do ar, nesta quarta-feira (1), o reality show "As Patroas", que foi gravado com uma competição entre diversos funcionários da família em busca de prêmios e dinheiro. Sem dar maiores explicações ou pronunciamentos oficiais, o programa, que já tinha cerca de 5 capítulos gravados, foi apagado do Instagram e dos canais do Youtube pelo próprio casal.
O primeiro episódio do reality foi publicado nesta terça-feira (30) com exibições programadas para serem postadas às terças-feiras e sábados nas mídias digitais dos famosos. No total, eram 11 funcionários, que incluíram várias profissões dentro da casa, sendo: babás, governanta, auxiliar geral e motorista. Todos eles disputaram uma premiação total de 60 mil reais distribuída entre diversos prêmios e colocações.
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Quais eram os prêmios do reality?
- Primeiro colocado: receberia R$ 20 mil, além do valor acumulado, que poderia chegar a R$ 30 mil;
- Segundo colocado: ficaria com toda a quantia conquistada durante a competição;
- Outro prêmio ao longo das provas: uma motocicleta.
Críticas ao reality show "As Patroas"
A produção "As Patroas" foi muito criticada pelas pessoas devido as provas que foram pensadas para os funcionários da residência. No primeiro episódio, por exemplo, o casal espalhou moedas coloridas por toda a casa e os participantes tinham apenas dez minutos para encontrar o maior número possível de itens escondidos. Com isso, eles encontraram os valores em lugares inapropriados, como na lixeira e no vaso sanitário.
Ao se depararem com essas dinâmicas inusitadas do reality show, muitas pessoas passaram a criticar Viih Tube e Eliezer nas mídias sociais. “Viih Tube pensou, roteirizou, começou a gravar, divulgou e nesse caminho todo não cogitou que a ideia é BURRA”, disse um usuário. “A Viih Tube decidiu humilhar seus funcionários por engajamento, sendo disputado um pouco de dinheiro, moto e redução de trabalho”, escreveu outra pessoa.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)
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