Viih Tube revela que prêmio conquistado no BBB 21 nunca foi entregue: 'Nunca mais vai chegar'

A influenciadora digital Viih Tube voltou a falar sobre sua participação no Big Brother Brasil 21 e acabou surpreendendo o público ao revelar que nunca recebeu um prêmio de R$ 10 mil conquistado durante uma dinâmica do reality. A declaração foi feita durante uma edição do podcast PodDelas e rapidamente viralizou nas redes sociais pelo tom inesperado do comentário.

O assunto surgiu enquanto as ex-participantes do BBB 26, Samira Sagr e Chaiany Andrade, relembravam os brindes e prêmios recebidos ao longo da edição mais recente do programa. Em meio à conversa descontraída sobre ações patrocinadas, Viih Tube interrompeu o papo para compartilhar uma experiência frustrante envolvendo sua passagem pelo reality da Globo.

'Nunca mais vai chegar'

Tudo começou quando Samira mencionou ter ganhado um cooktop durante uma dinâmica do programa. Foi então que Viih Tube fez o comentário que mudou completamente o rumo da conversa.

"Mas cuidado, viu? Que eu ganhei R$ 10 mil em coisa assim e não ganhei nada!", disparou a influenciadora, arrancando reações imediatas no estúdio.

Surpresa, Samira Sagr quis confirmar se o valor realmente nunca havia sido entregue. "Mentira, até hoje não chegou?", perguntou. Sem hesitar, Viih respondeu em tom bem-humorado: "Nunca mais vai chegar".

A fala provocou um momento de constrangimento no podcast, principalmente por envolver possíveis questões contratuais relacionadas ao reality show.

Tata Estaniecki tenta contornar situação

A reação mais imediata veio de Tata Estaniecki, que estava dividindo o comando do PodDelas com Viih Tube. Visivelmente desconfortável, a apresentadora rapidamente tentou amenizar a situação ao questionar a colega sobre a existência de cláusulas contratuais envolvendo o programa.

"Gente do céu, você não tem um contrato?", perguntou Tata durante o episódio.

Percebendo a repercussão da própria fala, Viih Tube tentou desconversar logo em seguida e respondeu aos risos: "Tenho? Ah, chegou, gente", mudando rapidamente de assunto.

Apesar da tentativa de aliviar o clima, o trecho rapidamente começou a circular nas redes sociais, gerando comentários e especulações entre internautas sobre qual patrocinador estaria envolvido na situação.

Internautas repercutem declaração

Após o vídeo ganhar força nas plataformas digitais, muitos usuários passaram a comentar o episódio. Alguns defenderam que a influenciadora deveria expor a situação publicamente, enquanto outros fizeram comparações bem-humoradas com episódios antigos envolvendo ex-BBBs.

"Viih Tube falando mesmo! Tem que expor se não pagou", escreveu uma internauta.

Outros lembraram um caso envolvendo Juliette Freire, que revelou ter esquecido valores disponíveis em sua conta após o programa.

Até o momento, a Globo não comentou oficialmente a declaração feita pela influenciadora.

Trajetória marcada por polêmicas no BBB 21

Viih Tube integrou o elenco do BBB 21, edição vencida por Juliette Freire e considerada uma das mais comentadas da história recente do reality. Já conhecida nas redes sociais antes do confinamento, a influenciadora protagonizou momentos que dividiram opiniões do público ao longo da temporada.

Quando enfrentou seu primeiro paredão, acabou eliminada com 96,69% dos votos em uma disputa contra Fiuk e Gil do Vigor. Na época, o índice de rejeição entrou para a lista dos maiores do programa.

Fora da casa, porém, Viih conseguiu reconstruir rapidamente sua imagem pública. Atualmente, ela é casada com Eliezer Netto, participante do BBB 22, e mãe de Lua e Ravi. Nos últimos anos, passou a focar a produção de conteúdo em maternidade e rotina familiar, consolidando ainda mais sua presença nas redes sociais.