Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Viih Tube revela que prêmio conquistado no BBB 21 nunca foi entregue: 'Nunca mais vai chegar'

Estadão Conteúdo

A influenciadora digital Viih Tube voltou a falar sobre sua participação no Big Brother Brasil 21 e acabou surpreendendo o público ao revelar que nunca recebeu um prêmio de R$ 10 mil conquistado durante uma dinâmica do reality. A declaração foi feita durante uma edição do podcast PodDelas e rapidamente viralizou nas redes sociais pelo tom inesperado do comentário.

O assunto surgiu enquanto as ex-participantes do BBB 26, Samira Sagr e Chaiany Andrade, relembravam os brindes e prêmios recebidos ao longo da edição mais recente do programa. Em meio à conversa descontraída sobre ações patrocinadas, Viih Tube interrompeu o papo para compartilhar uma experiência frustrante envolvendo sua passagem pelo reality da Globo.

'Nunca mais vai chegar'

Tudo começou quando Samira mencionou ter ganhado um cooktop durante uma dinâmica do programa. Foi então que Viih Tube fez o comentário que mudou completamente o rumo da conversa.

"Mas cuidado, viu? Que eu ganhei R$ 10 mil em coisa assim e não ganhei nada!", disparou a influenciadora, arrancando reações imediatas no estúdio.

Surpresa, Samira Sagr quis confirmar se o valor realmente nunca havia sido entregue. "Mentira, até hoje não chegou?", perguntou. Sem hesitar, Viih respondeu em tom bem-humorado: "Nunca mais vai chegar".

A fala provocou um momento de constrangimento no podcast, principalmente por envolver possíveis questões contratuais relacionadas ao reality show.

Tata Estaniecki tenta contornar situação

A reação mais imediata veio de Tata Estaniecki, que estava dividindo o comando do PodDelas com Viih Tube. Visivelmente desconfortável, a apresentadora rapidamente tentou amenizar a situação ao questionar a colega sobre a existência de cláusulas contratuais envolvendo o programa.

"Gente do céu, você não tem um contrato?", perguntou Tata durante o episódio.

Percebendo a repercussão da própria fala, Viih Tube tentou desconversar logo em seguida e respondeu aos risos: "Tenho? Ah, chegou, gente", mudando rapidamente de assunto.

Apesar da tentativa de aliviar o clima, o trecho rapidamente começou a circular nas redes sociais, gerando comentários e especulações entre internautas sobre qual patrocinador estaria envolvido na situação.

Internautas repercutem declaração

Após o vídeo ganhar força nas plataformas digitais, muitos usuários passaram a comentar o episódio. Alguns defenderam que a influenciadora deveria expor a situação publicamente, enquanto outros fizeram comparações bem-humoradas com episódios antigos envolvendo ex-BBBs.

"Viih Tube falando mesmo! Tem que expor se não pagou", escreveu uma internauta.

Outros lembraram um caso envolvendo Juliette Freire, que revelou ter esquecido valores disponíveis em sua conta após o programa.

Até o momento, a Globo não comentou oficialmente a declaração feita pela influenciadora.

Trajetória marcada por polêmicas no BBB 21

Viih Tube integrou o elenco do BBB 21, edição vencida por Juliette Freire e considerada uma das mais comentadas da história recente do reality. Já conhecida nas redes sociais antes do confinamento, a influenciadora protagonizou momentos que dividiram opiniões do público ao longo da temporada.

Quando enfrentou seu primeiro paredão, acabou eliminada com 96,69% dos votos em uma disputa contra Fiuk e Gil do Vigor. Na época, o índice de rejeição entrou para a lista dos maiores do programa.

Fora da casa, porém, Viih conseguiu reconstruir rapidamente sua imagem pública. Atualmente, ela é casada com Eliezer Netto, participante do BBB 22, e mãe de Lua e Ravi. Nos últimos anos, passou a focar a produção de conteúdo em maternidade e rotina familiar, consolidando ainda mais sua presença nas redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BBB 21/VIIH TUBE/PRÊMIO/POLÊMICA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AMOR

Ferrugem pede Thais Vasconcellos em casamento novamente durante aniversário

Após gerar dúvidas entre os seguidores, a influenciadora Thais Vasconcellos explicou o motivo de ter sido pedida em casamento novamente pelo marido, o cantor Ferrugem

13.05.26 11h39

BDAY

Atriz e confeiteira Ana Zucatelli reúne famosas em festa de aniversário luxuosa

Em 2026, a artista também estará entre as juradas do programa Canta Comigo

13.05.26 11h04

DESCASO

'É inadmissível': Jurados do Carnaval de Belém 2026 denunciam atraso de pagamentos de diárias

A PMB informou que a previsão é de que os valores sejam quitados já na próxima semana

13.05.26 9h42

SAÚDE

Anahí sofre acidente em casa e vai parar no hospital

Nas redes sociais, a artista compartilhou o vídeo do momento do acidente.

13.05.26 8h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Anahí sofre acidente em casa e vai parar no hospital

Nas redes sociais, a artista compartilhou o vídeo do momento do acidente.

13.05.26 8h58

CONTEÚDO ADULTO

Andressa Urach se revolta após ex passar a produzir conteúdo adulto

Após o término do casamento, Flávio Giglioli teve o carro e o apartamento danificados por Andressa Urach

12.05.26 22h15

DESCASO

'É inadmissível': Jurados do Carnaval de Belém 2026 denunciam atraso de pagamentos de diárias

A PMB informou que a previsão é de que os valores sejam quitados já na próxima semana

13.05.26 9h42

ABERTURA FIPA 2026

Orquestra Sustentável SESI realiza show gratuito com participações de Felipe e Manoel Cordeiro

A apresentação acontecerá no próximo dia 20 de maio no Hangar Centro de Convenções da Amazônia

13.05.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda