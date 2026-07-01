Com shows nacionais e atrações regionais, a 40ª Festa do Mingau promete movimentar Nova Timboteua, no nordeste do Pará, entre quinta-feira (2) e sábado (4). Um dos principais nomes da programação é a cantora Mari Fernandez, que sobe ao palco levando os sucessos da carreira e um repertório preparado especialmente para o público do tradicional festival. A programação contará ainda com shows de Berg e Silvania, Juliana e Bonde do Forró, Icônico Tupinambá – O Altar Sonoro, Tremendão Gilsom e Superpop.

Mari Fernandez é uma das atrações da 40ª Festa do Mingau em Nova Timboteua. (Foto: @daniivalverdee)

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Nonato Nascimento, a Festa do Mingau chega à 40ª edição consolidada como um dos maiores eventos culturais do estado e desempenha um papel importante na preservação das tradições do município e no fortalecimento da economia local.

“A Festa do Mingau é muito mais do que um evento. Ela representa a história, a cultura e a identidade do povo de Nova Timboteua. Neste ano, em sua 40ª edição, estamos fazendo um verdadeiro resgate histórico de uma festa que é considerada o maior forró de rua do estado do Pará. Recebemos um público estimado em mais de 50 mil pessoas por noite, com visitantes vindos de toda a região nordeste paraense, o que exige uma grande organização e um forte esquema de segurança para garantir tranquilidade e conforto para todos.

Nos últimos dois anos, sob a liderança da prefeita professora Aline, a Festa do Mingau passou por importantes transformações. Entre elas, podemos destacar a ampliação da distribuição gratuita do mingau até às 22 horas, a valorização dos vendedores ambulantes, que passaram a contar com mais suporte e estrutura, além da criação de espaços dedicados à exposição do artesanato e das manifestações culturais timboteuenses.

Nosso objetivo é preservar as tradições que construíram a história da festa, ao mesmo tempo em que modernizamos sua estrutura para acolher cada vez melhor moradores e visitantes. A Festa do Mingau chega aos seus 40 anos fortalecida, valorizando nossa cultura, movimentando a economia local e reafirmando o orgulho de ser timboteuense”, declarou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Nonato Nascimento.

Segundo a artista, esta deve ser sua primeira apresentação no município, o que torna o momento ainda mais especial. Mari afirma que está animada para conhecer a cidade e viver a experiência de cantar na Festa do Mingau. “Se não me engano, vai ser a minha primeira vez em Nova Timboteua, e eu estou muito feliz por ter essa oportunidade. Uma das coisas mais bonitas da minha profissão é poder conhecer lugares novos e sentir de perto o carinho das pessoas. Eu sempre digo que cada cidade tem sua energia, sua história e seu jeito especial de receber a gente. Então a expectativa está lá em cima para viver esse momento no Festival do Mingau, cantar junto com o público e construir mais uma lembrança especial na minha carreira”, afirmou.

Mari Fernandez também destacou a relação construída com o público paraense ao longo da carreira. Segundo ela, a energia dos fãs do estado faz com que cada apresentação seja marcante. “O Pará realmente tem um lugar muito especial no meu coração. Sempre que eu vou ao estado me sinto em casa. O que mais me chama atenção é a intensidade com que o público vive o show. A galera canta todas as músicas, se entrega de verdade e transmite uma energia muito forte para o palco. Além disso, eu admiro muito a cultura paraense. É uma cultura rica, única, cheia de personalidade. Acho que essa conexão foi acontecendo de forma muito natural e hoje o Pará faz parte da minha história. Sempre sou recebida com muito amor e isso não tem preço”, destacou.

Vivendo uma fase de grande visibilidade nacional, Mari Fernandez afirma que encara o sucesso com gratidão e responsabilidade, sem esquecer das origens. “Eu sou muito grata por tudo que está acontecendo. É um sonho que eu construí com muito trabalho, muita dedicação e muita fé. Claro que a responsabilidade aumenta, porque a gente quer sempre entregar o melhor para os fãs, mas eu procuro viver tudo isso com os pés no chão. Nunca esqueço de onde eu vim, da minha família, da minha cidade e de tudo que precisei enfrentar para chegar até aqui. O carinho das pessoas é o que me motiva todos os dias a continuar evoluindo e buscando novos desafios”, pontuou.

Por acontecer durante o período das festas juninas, a apresentação em Nova Timboteua também terá um significado especial para a artista, que cresceu vivenciando a tradição nordestina. “O São João é uma das épocas mais especiais do ano para mim. Eu sou nordestina, cresci vivendo essa cultura, vendo as festas juninas, ouvindo forró e participando das comemorações. Então quando chega essa temporada eu me emociono muito porque lembro de toda a minha trajetória. É uma época de muita gratidão e também de muito trabalho. Em Nova Timboteua quero levar toda essa energia do São João, muita alegria, emoção, animação e aquele clima gostoso de festa que faz parte da nossa cultura”, comentou.

Sobre o repertório, Mari adiantou que pretende reunir os maiores sucessos da carreira e músicas mais recentes, em um show pensado para agradar diferentes públicos. “Acho que o segredo é justamente misturar tudo isso. Não podem faltar os sucessos que marcaram minha carreira e que o público gosta de cantar junto, mas também quero levar os trabalhos mais recentes, que estou vivendo com muito carinho. A ideia é fazer um show completo, com momentos para dançar, cantar, se emocionar e curtir do começo ao fim. Quem for ao Festival do Mingau pode esperar um repertório preparado com muito cuidado”, frisou.

A cantora também garantiu que a apresentação será marcada pela proximidade com os fãs. “Podem esperar uma Mari muito feliz de estar aí. Eu sempre procuro entregar meu coração em cima do palco, e em Nova Timboteua não vai ser diferente. Vai ter muita música, muita interação, aquela troca de energia que eu amo fazer com o público e um show pensado para todo mundo viver uma noite inesquecível. Estou contando os dias para esse encontro e espero ver todo mundo cantando bem alto comigo”, concluiu.

Serviço

Evento: 40ª Festa do Mingau

Data: 2 a 4 de julho (quinta-feira a sábado)

Horário: a partir das 19h

Local: Nova Timboteua (PA)

Principais atrações: Mari Fernandez, Berg e Silvania, Juliana e Bonde do Forró, Icônico Tupinambá – O Altar Sonoro, Tremendão Gilsom e Superpop.

Programação: Shows nacionais e regionais, distribuição gratuita de mingau, apresentações culturais e espaço para exposição do artesanato local.