Programação de rock e culinária suína marcam a realização do Torresmofest
Festival gastronômico itinerante adota o tema "Lendas do Rock" em sua edição de 2026 e conta com a transmissão dos jogos da Copa do Mundo em oito telões
O festival gastronômico Torresmofest ocorre no período de 9 a 12 de julho de 2026, reunindo pratos à base de proteína suína e uma programação cultural com mais de dez bandas de rock. Nesta edição, o evento adota a temática "Lendas do Rock", com conjuntos musicais que interpretarão repertórios de artistas do gênero do cenário nacional e internacional.
A estrutura do evento conta com mais de 20 expositores responsáveis pela comercialização de pratos como torresmo, costela bovina assada em fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com adição de torresmo ou cogumelo shimeji, sanduíches de costela, batatas recheadas, doces artesanais e chope.
Para a transmissão das partidas de futebol da Copa do Mundo de 2026, a organização disponibilizará oito telões distribuídos pela área do festival, integrando as exibições dos jogos ao calendário de shows e à praça de alimentação.
O Torresmofest registra um histórico de mais de 660 edições realizadas em território nacional, com um contingente acumulado superior a 10 milhões de frequentadores. O evento itinerante já teve edições sediadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.
A segunda edição do Torresmofest será no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará com entrada gratuita e uma programação que combina culinária, cultura e lazer.
Programação completa:
Quinta-Feira (09/07)
18h-Matheus Brevis - Voz e Violão
20H30-Cover Led Zeppelin - Led Zeppelin Celebration
Sexta-Feira (10/07)
12H30-Edu Souza - Voz e Violão
18H-Especial Iron Maiden - The Prophecy
20H30-Especial AC/DC - Sin City
Sábado (11/07)
12H30-Matheus Brevis e Banda - Rock Internacional
15H-Oasis - Supernova
17H30-Especial Beatles - Beatles Forever Official
20H30-Especial Charlie Brown Jr - La Família 013
Domingo (12/07)
12H30-Del Rey Trio - Rock internacional
15H30-Acordalice - Anos 80
17H30-Especial Amy winehouse - Wellen Ávilla
20H30-Especial Guns N’ Roses - Edu Souza
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