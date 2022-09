Após polêmica sobre não repetir looks, veja oito vezes que Jade Picon usou a mesma roupa

Assim que saiu do 'BBB22', Jade Picon fez um clique com a jaqueta com a letra Z chamando atenção. Meses depois, a influencer apareceu ensinando como combinar usando looks com óculos de sol da marca Rayban com peça quase idêntica. (Reprodução: Redes Sociais)

Jade Picon combinou seu look com a bolsa GG Supreme Flora da Gucci, que custa algo acima de R$ 4 mil reais, em dezembro de 2020. Ela usou a mesma bolsa Gucci para fazer um registro de seu look do dia em maio de 2021. (Reprodução: Redes Sociais)

Jade Picon investiu em uma bolsa de mão da Burberry durante viagem nas Maldivas. Com um conjuntinho verde musgo, Jade usou a mesma bolsa Bulberry meses depois. (Reprodução: Redes Sociais)

Em março de 2021, Jade usou um lenço como cropped e fez um registro. Em maio de 2021, a ex-BBB repetiu o cropped-lenço, mas com uma outra proposta: com calça jeans. (Reprodução: Redes Sociais)

Em outubro do ano passado, Jade usou um conjunto com transparência e estampa de lua em viagem feita em Londres. No mês seguinte, ela investiu na mesma peça superior, mas deu uma inovada, com maxi t-shirt de sobreposição e uma calça jeans clara. (Reprodução: Redes Sociais)

Jade usou seu conjunto de moletom, da marca JadeJade, para viajar de Barcelona para Ibiza, no ano passado. Ao retornar para São Paulo, a influencer estava no mesmo look para viajar de avião. (Reprodução: Redes Sociais)

Jade usou bucket de hat na cor marrom e de pelinhos quando estava loira platinada. No ano seguinte, ela repetiu o bucket hat para compor um outro look. (Reprodução: Redes Sociais)