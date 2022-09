Jade Picon não repete roupa e mantém brechó on-line para venda de peças

A influenciadora digital Jade Picon revelou que nunca repete roupa que já mostrou nas redes sociais. O depoimento foi durante entrevista ao podcast “Pod Delas". Os produtos vão parar em um brechó on-line. Já foram vendidas mais de 5 mil peças.

Jade detém 94 mil seguidores no site. "Eu gosto de sempre estar inovando. Essa roupa aqui que eu estou usando, eu nunca mais na vida vou usar, porque para mim vai estar marcado como Rock in Rio, Americanas, Pod Delas. Minha cabeça não vai deixar", contou Jade

Atualmente, são 182 peças à venda. Há calcinha, com custos de R$ 25,00 até a jaqueta, por R$2.500. Entre os destaques, levantados pela UOL, estão: jaqueta dupla face da marca Diesel por R$ 2.000, uma rasteirinha Stella McCartney por R$ 1.200, e uma jaqueta jeans Dust of Gods por R$ 2.500. É possível encontrar top por R$ 50,00 e cropped por R$ 35,00.

A declaração de Picon gerou críticas entre os internautas. "Vai além de 'trabalhar com a imagem' ou 'ela devolve as roupas'. O problema é o poder de influência que ela tem e como isso pode chegar em uma pessoa que não tem dinheiro pra ter mais de uma calça jeans no guarda-roupa. Falta responsabilidade nessa galera que influencia milhões", escreveu uma usuária do Twitter.

Assista à entrevista de Jade Picon:

