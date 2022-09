Jade Picon e Chay Suede são flagrados dando beijão durante gravação de Travessia; veja

A internet ficou agitada, nesta sexta-feira (23), após Jade Picon e Chay Suede serem flagrados aos beijos durante a gravação de Travessia, próxima novela das 9 da Globo. A cena mostra os atores falando brevemente e depois partindo para a pegação no meio da rua. Confira.

Na imagem divulgada por um internautas nas redes sociais, Chiara, personagem de Jade, aparece na direção de um carro luxuoso. Ao se deparar com Ari (Chay Suede), ela sai do veículo e flerta com ele. O personagem, então, prende a jovem com as mãos no capô do carro e a beija. Confira a cena:

De acordo com o que foi divulgado, Ari viverá um romance com Brisa (Lucy Alves), mas abandonará a protagonista quando sai do Maranhão para morar no Rio de Janeiro. Lá, ele se envolvera com Chiara, uma patricinha filha do empresário interpretado por Humberto Martins. Ela será uma das vilãs da trama, já que irá bater de frente com Brisa pelo amor de Ari.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)