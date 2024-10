Após ferir a cabeça em acidente, Zé Neto recebe alta de hospital

O cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, recebeu alta do Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira (2). O artista sertanejo estava internado desde que sofreu um acidente de trânsito no último sábado (28) em Fronteira, Minas Gerais.

VEJA MAIS

Na ocasião, o cantor bateu a cabeça e precisou levar mais de 50 pontos para fechar o corte. Segundo o boletim médico divulgado pelo G1, Zé Neto seguirá em acompanhamento médico no hospital.

Mais cedo em uma rede social, Zé Neto surgiu em seus stories para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. No vídeo, o sertanejo aparece deitado em uma cama do hospital, exibindo um hematoma ao redor do olho.

Após o acidente, a esposa do cantor explicou o ocorrido. “Ontem estávamos em Fronteira, na casa do Cris [Cristiano, dupla sertaneja de Zé Neto, junto com a Paula [Vaccari, esposa de Cristiano]. O Cris e o Zé foram andar de UTV, aí o Zé passou por um buraco e bateu a cabeça no ferro do carro, e cortou. Precisou tomar ponto”, disse Natália Toscano.

(*Beatriz Rodrgues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)