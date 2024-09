Cantor Zé Neto sofre acidente de trânsito e é internado em São Paulo; entenda

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de trânsito na noite do último sábado, 28, em São Paulo, e precisou ser internado. A informação foi divulgada primerio pelo portal Léo Dias, e depois confirmada pela assessoria do cantor. Detalhes sobre o estado de saúde do artista não foram divulgados.

Na tarde de sábado, Zé Neto e Cristiano postaram uma foto nas redes sociais, na qual aparecem ao lado das esposas — Natália Toscano e Paula Vaccari, respectivamente. Os casais estavam em um churrasco. Na legenda da imagem, a dupla escreveu: “Um final de semana muito abençoado”.

De acordo com o portal Léo Dias, Zé Neto foi socorrido até o Hospital de Base de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

VEJA MAIS

A dupla Zé Neto e Cristiano passavam um tempo afastada dos palcos, depois que Zé Neto precisou iniciar um tratamento para depressão e síndrome do pânico. Ainda em setembro, Zé Neto chegou a usar as redes sociais para comentar sobre seu estado de saúde: “Estou fazendo o tratamento certinho e tenho tido uma melhora significativa, acredito que nos próximos minha cura estará próxima de acontecer”.