Boletim médico atualiza estado de saúde de Zé Neto após acidente

Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, teve seu quadro de saúde atualizado nesta terça-feira (1º). Ele está internado desde o último sábado (28) no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

O cantor sofreu um acidente quando estava com a família no rancho do parceiro Cristiano. Durante uma trilha, bateu a cabeça no UTV, espécie de Jeep aberto.

“O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável e consciente”, afirmou o boletim médico.

Em seguida, a nota completou: “Os médicos realizam exames periódicos, que apontam evolução satisfatória do quadro clínico do paciente. Equipe médica avalia o quadro clínico do paciente com bastante critério para decidir o momento da alta hospitalar”.