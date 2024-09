Zé Neto mostra longo ferimento na cabeça após acidente

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, mostrou o longo corte na cabeça com os mais de 50 pontos que precisou tomar. O artista tirou a proteção e divulgou a cicatrização do ferimento, que parte quase de cima do olho esquerdo até o meio da cabeça onde está com um dreno. Zé Neto sofreu um acidente no último sábado (28/09).

“O quanto está inchada minha cabeça aqui. Não estou sentindo nada da minha cabeça aqui (disse pegando do lado esquerdo do rosto). Você tá doido?!”, falou o sertanejo.

O acidente ocorreu no último sábado (28/09), enquanto Zé Neto fazia trilha de carro no rancho de Cristiano, no interior de São Paulo. A mulher do sertanejo, Natalia Toscano, utilizou as redes sociais, neste domingo (29), para explicar o ocorrido. O cantor foi hospitalizado para levar pontos na região atingida, mas tranquilizou os fãs mostrando que ele estava bem.

"Ontem estávamos em Fronteira, no rancho do Cris [Cristiano]. E aí o Cris e o Zé foram andar de kart, um carrinho de fazer trilha. E o Zé acabou passando em um buraco e bateu a cabeça em uma armação de ferro do carro, cortou e precisou levar ponto. Só que a gente estava em Fronteira e corremos para [São José do] Rio Preto. Mas graças a Deus não foi nada demais. [...] Sangrou bastante por ter muito vasinho [vaso sanguíneo] mas ele está super bem", disse a influenciadora digital.

“E aí pessoal, tudo joia? Tem muita gente mandando mensagem para mim ainda que parece que não viu, não sabe o que aconteceu. E andaram perguntando o que aconteceu. Eu estou com dreno que puxa o sangue que vai saindo, foi um corte bem grande”, disse Zé Neto nas redes sociais.