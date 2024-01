Após Covid-19, Belo retorna aos palcos com show em São Paulo; imagens

O cantor Belo retomou sua agenda de shows após testar positivo para a Covid-19. Ele precisou adiar compromissos para tratar a doença, mas, na noite desta quarta-feira (24) voltou às atividades. Ele se apresentou no palco do Vibra São Paulo, na capital paulista.

O cantor testou positivo para a doença na última quinta-feira (18), em um hospital no Rio de Janeiro, e teve de ficar afastado dos palcos até o domingo (21). Nas redes sociais, ele falou sobre a frustração por deixar de participar de eventos para os quais estava ansioso.

"Imaginem um fim de semana dos sonhos, Baile da Santinha em Salvador, Massayó Verão em Maceió e Ensaios da Anitta no Rio. Agora pensem num coração que estava cheio de alegria por estar presente nesses três incríveis eventos no nosso país. E, de repente, às vezes a gente precisa enfrentar umas peças que o destino nos prega", declarou nos Stories do Instagram.

Belo volta aos palcos após ser diagnóstico de Covid-19 (Tom Zé / AgNews)

O cantor também contou quando os sintomas surgiram: "Voltei de São Paulo na madrugada de quarta para quinta, descansei um pouco e acordei não me sentindo tão bem. Responsável, como todos nós precisamos ser, fui fazer exames e fui diagnosticado com Covid. Estou bem, gente, com sintomas que logo passarão, tenho certeza".