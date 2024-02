Aos 65 anos, Silvia Pfeifer esbanja beleza e jovialidade em foto de biquíni no Instagram

Na última terça-feira (13), a atriz Silvia Pfeifer, de 65 anos, aproveitou o último dia de Carnaval para relaxar em uma piscina no Rio de Janeiro. A musa compartilhou o momento com seus seguidores no Instagram e arrancou elogios pela beleza e jovialidade.

VEJA MAIS

Na foto, Silvia aparece de biquíni preto e chapéu, ostentando um corpo impecável. Na legenda, ela brincou com o calor carioca: "Pra aguentar os 40°/50° de carnaval e calor do Rio!", e ainda colocou a música "Rio 40 Graus", de Fernanda Abreu, Chico Science e Nação Zumbi, como trilha sonora.

Os fãs da atriz não pouparam elogios nos comentários. "Sou sua fã desde a novela 'Meu Bem, Meu Mal'", disse um. "Sempre linda, tive o prazer de conhecê-la nos anos 80", escreveu outro. "Uma deusa... A perfeita leveza do ser", comentou um terceiro. "Silvia Pfeifer, maravilhosa e exuberante igual a você não existe", elogiou outro. "Sempre com esse semblante de paz!!!", opinou mais um.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)