Anitta faz exigências e atrasa gravações do 'Domingão com Huck', diz colunista

Durante as gravações do "Domingão com Huck", nesta sexta-feira (2) a cantora Anitta atrapalhou a produção do programa com a sua participação. A artista fez muitas exigências, causando atraso nas gravações. As informações foram divulgadas na coluna da jornalista Fábia Oliveira, no portal Metrópoles.

Segundo as informações coletadas pela coluna, Anitta se negou a se apresentar com a banda do programa e exigiu que seus músicos, que demoraram a chegar na Rede Globo, a acompanhassem. Por conta do pedido, as caravanas, que figuram na plateia, tiveram que esperar bastante tempo até se alocarem nos estúdios.

Além disso, a carioca ainda exigiu que o ensaio fosse a portas fechadas, sem a participação do público que já estava no local para animar o programa. Todo mundo precisou ser retirado, retornando somente após ser concluída a passagem de som.

O "Domingão com Huck" estreia a nova temporada de 2024, com a participação de Anitta, neste domingo (4), com um novo cenário e novos artifícios cênicos.