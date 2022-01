Anitta briga nos Estados Unidos para defender Gkay de assédio: 'Dei um tapão'

Na noite da última quinta-feira (6), Gkay usou os stories do Instagram para compartilhar a defesa feita pela cantora e amiga Anitta durante uma balada em Aspen, nos Estados Unidos, após a influenciadora ser vítima de importunação por um rapaz. As informações são do site Hugo Gloss.

Segundo as duas celebridades, a confusão teria começado após um homem ter menosprezado a fama de Gkay, supondo que a comediante fosse famosa apenas por andar ao lado do ator Austin North, que estava presente na festa. "Ele viu que a gente estava com o Austin e os meninos, aí ele disse: 'Claro que ela tem 18 milhões de seguidores, ela tá andando com eles'". Em defesa da amiga, Anitta apontou que Gkay era famosa pois aparecia em filmes da Netflix, mas o convidado desdenhou da informação.

Horas depois, o clima ficou ainda mais pesado quando outro homem bêbado apareceu para importunar a cantora e suas amigas. "Toda hora ele ficava abraçando e vinha querendo dançar com alguém, encostando nas meninas. Na segunda vez que ele veio chegar na gente, eu falei assim: 'não estamos interessadas, você está bêbado, por favor, saia de perto da gente'". O rapaz continuou insistindo e tentou encostar o rosto no bumbum de Gkay.

"Acredita que ele pegou a cara dele e foi chegando perto da bunda da Gkay? Querida, eu voei lá, dei um tapão na cara dele. Ele tava quase encostando, eu enfiei a mão e fiz assim na cara dele e disse: 'você tá maluco, car***o? Eu mandei tu sair daqui'". Ainda segundo Anitta, tudo foi dito em inglês, o que era “mais chique”.

