Gkay compra briga com Rihanna após dizer que cantora é velha e ultrapassada

A humorista Gessica Kayane, conhecida como Gkay, causou polêmica na internet e comprou briga com alguns fã clubes após declarar que a cantora Rihanna seria velha e ultrapassada. Os fãs e simpatizantes da autora do hit 'Umbrella' não gostaram nada da afirmação e alfinetaram a influencer durante a tarde de segunda-feira (20), levando a polêmica para os assuntos mais comentados do Twitter.

Tudo começou quando foi a público uma entrevista de Gkay para a Folha de São Paulo. Em dado momento, a influencer manda um áudio para o seu stylist sobre referências de roupas e maquiagem. "Eu gosto de ficar que nem a Kylie Jenner (influenciadora da família americana de socialites Kardashians). Tem que mandar referências das Kardashianas. A cantora Rihanna tá velha. Essas divas ultrapassadas, Rihanna, Madonna, passaram. A nova geração somos eu, Luara Fonseca (youtuber), Deolane Bezerra (advogada e influencer) e Kylie”, diz ela.

As alfinetadas começaram quando um fã clube da Rihanna no Brasil compartilhou a entrevista. "E quem é Gkay?", indagou um. "Imagina falar isso da Rihanna, coragem", declarou outro. "Sério que ela acha que tá no mesmo patamar de uma cantora conhecida mundialmente?", questionou outra, veja:

Mais tarde, o mesmo fã clube afirmou que conversou com Gkay e tudo não passou de uma simples brincadeira da comediante. "Ela deixou claro que o que ela disse foi apenas uma brincadeira/ironia tirada do contexto pelo próprio jornalista que publicou a entrevista. Gkay pediu desculpa a todos os fentys, reafirmando que é fã da Rihanna e jamais falaria algo dessa forma para ofender a cantora", diz um dos trechos da nota publicada.