Juliette e Anitta disputam quem é 'a pior chefe' em festa da firma

Na tarde de quinta-feira (23), Anitta e Juliette protagonizaram um momento hilário durante uma festa para os seus funcionários quando decidiram perguntar para quem estava presente no local qual das duas era a mais difícil de lidar no trabalho. O resultado surpreendeu as cantoras e principalmente os internautas, que alegaram que Anitta é conhecida por ser uma patroa exigente. As informações são do Uol.

Só de biquíni e andando pela festa, a funkeira iniciou a disputa. "Votação: Quem é mais difícil de lidar na empresa? Anitta ou Juliette?", perguntou a Girl From Rio, ouvindo um "Juliette" em resposta, deixando a vencedora do BBB indignada. Elas caminharam até outro colaborador e fizeram o mesmo questionamento, escutando a mesma resposta do anterior. "Eu tô queimada. É porque eu não tenho experiência, eu sou teimosa", se defendeu a influencer, confira:

VEJA MAIS

“Que a juliette é mais difícil de trabalhar que a anitta me surpreendeu, porque a anitta é bem exigente (e ta certa), mas a ju não é fácil não, vimos o bbb e a bichinha é teimosa que só”, disse um fã que ficou surpreso com a vitória da nordestina. "Pior que nem me surpreendi muito, acho que a Anitta é mais explosiva mas a Ju tem a cabeça dura demais”, comentou outro.