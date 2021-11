Juliette fala sobre 'quarto do sexo' na casa da Anitta: 'Tem tudo, todos os tipos, tamanhos, cores'

Durante sua participação no programa ‘Lady Night’, exibido na última segunda-feira (29), Juliette falou sobre o tão comentado 'quarto do sexo' na casa da Anitta. A vencedora do BBB 21, que ficou hospedada na casa da cantora assim que saiu do reality, precisava fiscalizar sempre que sua mãe ia abrir alguma das gavetas. As informações são do IG.

"Tinha uma gaveta lá que quando ela ia pegar eu ia lá e falava: não, essa gaveta não!”, revelou a influenciadora. "O que tem lá?", indagou Tatá. "Ixxiii, tudo! De todos os tipos, tamanhos, cores", respondeu a rainha dos cactos arrancando gritos da plateia. Ainda curiosa, a apresentadora perguntou se os objetos do quarto eram reutilizáveis. "Não, ela me deu um novo, um presente. Aí é o meu, o dela fica lá. O dela é dela, o meu é meu", respondeu a ex-BBB aos risos, confira:

