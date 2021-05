Juliette diz que está dormindo no 'quarto do sexo' de Anitta com a mãe

Juiette Freire, vencedora do "BBB 21", contou que tem dormido no "quarto do sexo" na casa de Anitta, equipado com vários apetrechos eróticos, enquanto a artista passa uma temporada em Miami, nos Estados Unidos.A paraibana conta que tem "crises de riso" com a situação, uma vez que está hospedada no aposento com a mãe, Fátima.

"Eu tenho crises de riso, porque durmo com mainha nele. Fico pensando: 'Que tristeza! Eu, aqui, deitada com a minha mãe! Pelo menos, evita pensamentos coisados'", disse em conversa com o jornal Extra.

O quarto do sexo de Anitta, revelado pela atriz Gkay em uma visita à casa, tem luzes neon, um cama enorme e diversos brinquedos e acessórios eróticos.Juliette diz que tem dormido pouco ultimamente."No dia em que consegui descansar melhor, foram cinco horas de sono. Nos outros, duas ou três, ou não dormi. Também não tenho conseguido me alimentar direito, por causa da ansiedade", contou.

Ela também assumiu não estar com "o psicológico 100%"."Comecei a ter problema de ansiedade no início da pandemia, mas não era algo a se tratar. Agora, está muito intenso, chego a me tremer toda. Tenho medo de tudo. Quando tem muita gente junta, temo que as pessoas se machuquem. Quando falo, temo machucar alguém. Tenho receio de usar uma palavra errada. Eu me assusto com o poder da minha opinião e as consequências dela."