Andressa Urach diz que já ficou com Neymar: 'O negócio foi bom'

Andressa Urach está na fase ’boca de jambu’ e sobrou (de novo) para o ‘menino Ney’. A subcelebridade abriu uma caixa de perguntas no Instagram e revelou um suposto encontro que teria tido com o atacante, que há pouco mais de um mês foi flagrado traindo sua esposa grávida.

Urach, que coleciona encontros com atletas, tendo tido um affair com Cristiano Ronaldo no passado, disse que teria ficado com Neymar e que, segundo ela, teria gravado o encontro pelas câmeras do condomínio, na época em que ela morava em São Paulo.

A modelo estava respondendo algumas perguntas de seguidores em seu stories no Instagram, sobre com quem ela teria gravado um conteúdo adulto para o seu canal no Privacy. Um seguidor específico falou que "poderia ser o Neymar". Nesse momento, Andressa revelou sobre o encontro e opinou sobre a relação com o jogador.

"Eu já peguei o Neymar, na época em que saí da 'A Fazenda', e o negócio foi bom", revelou Andressa.

O encontro supostamente teria acontecido em 2013, na época em que Andressa tinha saído do programa "A Fazenda 6", da TV Record. A modelo foi uma das principais personagens daquela edição pela sua personalidade e brigas marcantes, mesmo que não tenha ganhado o Reality.

A modelo falou que não gravou o encontro com o jogador, mas disse que as câmeras de seu prédio teriam gravado a presença do jogador no local.

"Foi bom, mas eu não gravei, as câmeras do meu prédio gravaram, quando eu morava em São Paulo ainda. Faz tempo", conclui a modelo.