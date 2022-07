Andreas Kisser, do Sepultura, comunica morte da mulher e fala do amor entre eles

Andreas Kisser, do Sepultura, publicou no seu perfil no Instagram, um comunicado neste domingo (3), sobre a morte da mulher, Patrícia Perissinoto Kisser, aos 52 anos. Em um texto extenso, ele se referiu à médica como "o amor da minha vida'", e disse ter certeza que eles se encontrarão em outra dimensão, além de lembrar do início do romance.

A imagem que ilustrava o post, era da rede social dela, que tinha um colar com fotos do casal quando jovem.

VEJA MAIS

Patrícia tinha câncer de cólon e deixa três filhos com Andreas, Enzo, Giulia e Yohan.

"Eu só tenho a agradecer pelo privilégio de ter tido a Patrícia na minha vida. Minha namorada, minha esposa e minha melhor amiga! Meu norte, minha inspiração e a melhor experiência da vida. Como eu aprendi com você, como eu melhorei com você, como eu cresci", escreveu Andreas. "32 anos juntos com muito amor, respeito e cumplicidade. Você É a melhor mãe do mundo, a melhor filha, a melhor amiga, a melhor tia, prima, vizinha, a melhor irmã, a melhor companhia, a melhor parceira no trabalho, a melhor risada, a mais linda da escola. Você é a melhor em tudo, Nene", desabafou ele sobre a esposa.

Patrícia fez aniversário no último dia 1º.

Em junho, o guitarrista deixou a turnê do Sepultura na Europa para retornar ao Brasil, devido a uma "emergência familiar". Já em setembro de 2021, o música tinha celebrado o fim do tratamento de Patrícia contra o câncer - ela tinha metástase.

Nas redes sociais, famosos como o cantor Junior Lima, amigo de longa data de Andreas, se mobilizaram para incentivar doações de sangue para Patrícia.

Após o músico postar sobre a morte da esposas, amigos do casal manifestaram seus pêsames à família. "Querido amigo. Que lindas palavras! Que ela faça uma passagem tranquila e descanse serena. Meus mais profundos sentimentos. Beijo enorme em toda família. Estamos aqui sempre! Sentiremos muita saudade", escreveu Samuel Rosa. "Que palavras lindas, Andreas. O amor é a maior força que existe. O que vcs construíram é comovente, inspirador e eterno…", afirmou Dinho Ouro Preto. "Meus sinceros sentimentos. Patrícia era de fato uma luz. Que descanse em PAZ. Para você e seus filhos, meu abraço fraterno e a certeza de que viveram uma linda história de AMOR, daquelas sem fim", disse Astrid Fontenelle.