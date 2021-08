Knotfest Brasil 2022 terá Slipknot, BMTH e Sepultura

A organização do Knotfest Brasil anunciou, nesta terça-feira, 17, o line-up da primeira edição do festival que acontecerá no país com 12 horas de shows. Nove bandas foram anunciadas, além de uma atração surpresa ainda não confirmada. O Knotfest teve nova data marcada para 18 de dezembro de 2022, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

As bandas anunciadas foram: Slipknot, Bring Me The Horizon, Mr. Bungle, Trivium, Motionless In White e Vended, com destaque às brasileiras Sepultura, Project46 e Armored Dawn.

Os ingressos já vendidos permanecem válidos para a nova data do evento. As vendas serão reiniciadas na próxima quinta-feira, 19, pelo site Eventim.