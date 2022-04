Após queda em palco, baterista do Sepultura fratura a perna

Um acidente assustou os fãs da banda Sepultura, O baterista do Sepultura, Eloy Casagrande, sofreu uma fratura na perna direita após cair do palco durante o show da banda no último domingo, em El Paso, no Texas, nos Estados Unidos. As informações foram divulgadas pelo próprio Casagrande e pelo grupo. Ele terá que ficar afastado da turnê do novo álbum da banda, "Quadra", que foi lançado no início de 2020.

"É com profunda tristeza que venho anunciar que infelizmente quebrei a minha perna direita. No show de El Paso, durante o intervalo entre as músicas, eu acabei caindo do palco e fraturando a tíbia e a fíbula. Estou voltando para o Brasil para começar a recuperação. A gente se vê em breve! Peço seu apoio neste momento", disse ele nas redes sociais.