Ana Hickmann se revolta com críticas após engordar: 'Como se fosse obrigada a estar com o shape'

A apresentadora Ana Hickmann usou seu canal no YouTube para falar sobre o momento que vive. Ela fez um desabafo em um vídeo publicado na plataforma. Atualmente, Ana realiza os preparativos para seu casamento com Edu Guedes.

Na publicação, a loira criticou as mensagens que tem recebido falando sobre seu peso e relembrou a pressão que sofrida quando era casada com Alexandre Correa: "Primeiro que sou mulher. A gente tem autoestima, quer se olhar no espelho e se sentir bem".

"Cansada de ler e escutar algumas coisas desnecessárias, como se fosse obrigada a estar com o shape de 20 anos de idade para o resto da vida", reclamou.

"Já tive uma pessoa me cobrando sobre isso, e é muito chato", cutucou. "Eu sou um ser humano. Tenho direito de ter altos e baixos, ganhar uns quilos. Sou igual a qualquer outra mulher. Tenho direito de ter celulite, culote, peito caído, barriguinha fazendo dobrinha… Qual é o problema?", quis saber.

VEJA MAIS

Por fim, a apresentadora destacou que pretende eliminar os quilinhos que ganhou no último ano, por conta da sua saúde e visando mais tempo de qualidade para curtir o filho, Alezinho, de 10 anos. "Primeiro é que minha ferramenta de trabalho, segundo que eu quero ter saúde para estar sempre perto do meu filho e eu quero viver o meu casamento. Eu quero ser a melhor mãe e a melhor esposa. E isso se faz com saúde", explica.