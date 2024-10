Perícia comprova falsificação da assinatura de Ana Hickmann em contrato bancário

A perícia solicitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) comprovou que as assinaturas de contrato com um banco em nome da apresentadora Ana Hickmann não são dela. O laudo divulgado nesta quarta (23) aponta que as assinaturas são "irrefutavelmente falsas".

“As assinaturas impugnadas são tipicamente denominadas de ‘falsificação por imitação de memória’ sendo excluída a falsificação sem imitação, ou ainda por imitação servil, tendo em vista que as grafias questionadas possuem convergências e divergência formais concomitantes, quando analisadas ao grafismo padrão da Sra. Ana Lucia Hickmann Correa. Os demais elementos grafocinéticos são divergentes”, diz um trecho.

Em maio deste ano, a defesa da namorada de Edu Guedes já havia apresentado uma perícia grafotécnica particular. Na época, Ana acusou sua ex-agente, Cláudia Helena dos Santos, de ter falsificado o documento em parceria com Alexandre Correa, ex-esposo de Hickmann.

Agora, a apresentadora e seus advogados aguardam a conclusão oficial da autoria do crime, que está em trâmite no Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).