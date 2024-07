VÍDEO: Ana Hickmann mostra hematomas de agressão por Alexandre Correa pela 1ª vez

Em um evento realizado em São Paulo na quarta-feira (17), Ana Hickmann decidiu falar abertamente pela primeira vez sobre a violência doméstica que sofreu de seu ex-marido, Alexandre Correa. Oito meses após a denúncia, a apresentadora revelou os hematomas da agressão em uma palestra direcionada a mulheres que também passaram por situações semelhantes. As imagens, que ela nunca havia mostrado antes, comprovam a violência física.

"Isso foi no dia 11 de novembro de 2023, foi o dia que pedi socorro. Eu nunca trouxe as imagens para ninguém. Aliás, essa semana completou oito meses, e eu quis fazer isso porque eu queria mostrar para vocês que não tem endereço, não tem conta em banco, não tem nome de família, não tem cor de pele, não tem nada que nos diferencia. Somos as mesmas e passamos pelas mesmas coisas. Pode mudar só o nome do agressor, mas o resto continua sendo igual. E tudo ocorre do mesmo jeito. Isso eu aprendi ao longo desses meses compartilhando e escutando histórias de outras mulheres", disse Ana ao mostrar uma foto do hematoma no braço.

Após a palestra, a apresentadora conversou com outras mulheres que sofreram violência dos ex-companheiros e se sentiu confortável para falar mais sobre o ocorrido e o julgamento que recebeu.

"Se eu for feliz, o meu filho vai ser feliz. Se eu seguir, eu vou ser uma melhor mãe, vou conseguir ser um exemplo para ele. E, acreditem, eu fui julgada por isso: "Ela não está sofrendo, ela não está chorando, ah, está tudo certo". Julgamentos, a gente vai ter o tempo todo, as pessoas vão apontar o dedo, (dizer) que você não está levando a sério, que é mentira, mas no final do dia só a gente sabe o que está acontecendo", disse a apresentadora.

Ana Hickmann mostrou imagens que aparecem seus hematomas após agressão de seu ex-marido. (Reprodução/Instagran)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)