Ana Hickmann terá que pagar pensão mensal para o ex-marido; entenda

Por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, terá que pagar ao ex-marido, Alexandre Correa, de 53, uma pensão mensal de R$15 mil. A informação foi confirmada pela revista Quem, que conversou com a assessoria da apresentadora, que atualmente vive um noivado com o chef de cozinha Edu Guedes, de 50 anos.

Em nota, a equipe de Ana Hickmann disse que a defesa da apresentadora lamenta a decisão. "Sobre as notícias da fixação de alimentos compensatórios ao ex-marido, em sede de tutela de primeiro grau, e a condenação do Sr. Alexandre na prestação de alimentos ao filho, a defesa de Ana Hickmann lamenta a veiculação de decisões judiciais do processo de divórcio, sabidamente em segredo de justiça. Por tal razão, não se manifestará sobre a decisão, que recebeu com serenidade", disse a assessoria de Ana.

A representante de Alexandre na ação, Diva Carla Bueno, também foi procurada pela revista, informou que a decisão corre sob sigilo e preferiu não comentar o assunto. "A decisão está sob sigilo, o que me impede de auxiliar neste momento. Peço desculpas pela situação".

A juíza destacou que o empresário ajudou a ex-mulher na administração das empresas, que podem estar com dívidas de até R$40 mil. Ela também alegou que Alexandre “foi afastado das empresas nas quais figura como sócio com a autora [Ana], as quais representavam a principal fonte de renda do ex-casal e onde exercia seu trabalho" e que "[É] notório que o patrimônio do casal foi constituído a partir da imagem artística e pública da autora, reconhecida em todo o território nacional. Entretanto, dado o longo período de duração do relacionamento e a participação direta na administração das empresas e dos contratos vinculados, não se pode acolher a alegação de que os recursos são frutos do trabalho exclusivo da autora.", disse a juíza.

Ana Hickmann terá que pagar a pensão de R$15 mil para Alexandre de maneira provisória, até a decisão final do processo. Durante esse período, o ex-companheiro de Ana terá que continuar pagando a pensão alimentícia fixa para o filho, de R$ 4.5000,00. A apresentadora e o empresário se divorciaram após Ana Hickmann ser vítima de violência doméstica.