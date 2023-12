Ana Hickmann passa primeiro Natal solteira e conta detalhes da festa

Ana Hickmann, de 42 anos, vai passar seu primeiro Natal solteira. Inclusive, a apresentadora está ansiosa para celebrar a data. Ana Hickmann revelou que passará a data em Itu, em São Paulo e contou detalhes de como será à tradicional ceia: "Como eu amo essa casa, como eu amo esse jardim! Isso aqui é um presente de Deus. É um lugar que amo muito";

Em vídeos postados no Story no seu perfil no Instagram, a apresentadora aparece mostra a parte externa de sua mansão, ela diz aproveitar o dia de folga para por a casa em ordem. "Dia 23 de dezembro, dia de arrumar essa bagunça. "Acabei de temperar nosso pernil, que é para o Natal, e agora terminar de arrumar as coisas todas", pontua.

Na última semana, Ana Hickmann desocupou o imóvel que mantinha em São Paulo, o apartamento alugado, facilitava a sua rotina de trabalhos na capital. Porém, com a separação ela resolveu se desfazer do QG.

A apresentadora e o empresário Alexandre Correa estão se divorciando após 23 anos de casamento. A separação ocorreu há cerca de um mês, após denúncias de agressões físicas e psicológicas. O casal, que tem um filho de 7 anos.