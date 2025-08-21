Capa Jornal Amazônia
Amor e ódio? Éder Militão e Léo Pereira estão na lista de pré-convocados da Seleção Brasileira

Possível dupla de zaga da Amarelinha compartilham uma história inusitada fora das quatro linhas

Rafael Lédo
fonte

Possível dupla de zaga da Amarelinha compartilham uma história inusitada fora das quatro linhas (Reprodução / Instagram @edermilitao / Reprodução / Instagram @leopereira4)

O zagueiro do Real Madrid, Éder Militão frequenta a lista de convocados da Seleção Brasileira desde 2018. Agora, com o novo técnico Carlo Ancelotti, ele voltou a estar na lista de pré-convocados. A situação que chamou a atenção dos internautas foi em relação à presença de Léo Pereira na mesma lista. Não por causa do futebol apresentado pelo zagueiro do Flamengo, mas por causa da história dos dois fora de campo.

Nos próximos confrontas da Seleção Canarinho, os dois zagueiros podem formar a zaga titular da equipe contra Chile e Bolívia. Mas a relação deles não começa aí. Já que cada um é casado com a ex-mulher do outro. É isso mesmo.

Essa família é muito unida...

Léo Pereira é ex-marido da influenciadora Tainá Castro. Juntos, eles tiveram dois filhos: Helena e Matteo. O relacionamento durou até o fim de outubro, início de setembro de 2023. Hoje em dia, eles se casaram com outras pessoas.

Tainá é casada com Éder Militão e mora com o atual marido na Espanha, já que ele atua pelo Real Madrid. Enquanto isso, Léo Pereira está num relacionamento outra influenciadora, Karoline Lima. Acontece que o zagueiro do time espanhol já foi casado com Karoline.

image Tainá Castro e Éder Militão se casaram em 2025 (Reprodução / Instagram @tainamilitao)

Militão e Karoline tiveram um romance e eles terminaram antes mesmo do nascimento da única filha do casal, Cecília, em 2022. Em junho de 2024, ele começou a namorar Tainá Castro. Os dois se casaram com uma cerimônia luxuosa no mês passado, no Palácio Tangará, em São Paulo.

Desde fevereiro de 2024, o zagueiro do Flamengo e a namorada Karoline costumam compartilhar nas redes sociais os momentos em família ao lado dos filhos

image Léo Pereira e Karoline Lima namoram desde fevereiro de 2024 (Reprodução / Instagram @karolinel)

... E também muito ouriçada

A relação entre os ex-casais não é das melhores e algumas polêmicas públicas já fizeram a internet "quebrar".

Éder Militão já foi acusado de não oferecer uma pensão alimentícia adequada à filha Cecília, apesar do salário milionário que recebe do Real Madrid. Além disso, Karoline, mãe de Cecília, teria se incomodado como Tainá Castro tratou a filha a criança, mas logo o episódio foi esclarecido e não houve nenhuma participação da atual do ex.

Léo Pereira e Tainá já participaram de disputa judicial pela guarda dos filhos. O flamenguista não concordava que os dois filhos se mudassem para a Espanha. Por conta disso, eles ficaram no Brasil.

Apesar de todas estas polêmicas, os relacionamentos dos dois casais segue blindado em relação às críticas. É a mesma blindagem que se espera no setor defensivo da Seleção Brasileira.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

.
