Amigos de Cara Delevingne e Margot Robbie agridem paparazzo: 'agressão brutal'

Dois amigos das atrizes Cara Delevingne e Margot Robbie estão sendo acusados de agressão por um paparazzo argentino. Pedro Alberto Orquera quebrou o braço após ter sido perseguido e jogado no chão pela dupla. Ele havia fotografado as duas atrizes saindo de um restaurante na madrugada do último domingo (3), em Buenos Aires, na Argentina.

VEJA MAIS

Os britânicos Josey MacNamara e Jac Hopkins atacaram o homem após perceberam que ele estava tirando fotos das atrizes, na saída do restaurante do chef Francis Mallmann. A vítima quebrou o braço, além de ter sofrido diversos cortes com a queda. Ele afirmou, em entrevista ao tablóide argentino TN, que sobreviveu por um “milagre”.

“Eu sofri uma agressão brutal. Minha vida foi salva por um milagre, eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse caído com a cabeça no chão, com a velocidade que aquelas pessoas me perseguiam”, disse Orquera.

Orquera, paparazzo agredido por amigos das atrizes Cara Delevingne e Margot Robbie, internado em hospital na Argentina (Reprodução/Redes Sociais)

O fotógrafo também afirmou que, apesar da câmera ter sido destruída com sua queda, o material fotográfico ficou intacto. Ambos os agressores foram levados pela polícia argentina e interrogados, enquanto Delevingne e Robbie não foram mais vistas no local.

Fotógrafo aguarda cirurgia e está usando colar cervical

Orquera está utilizando um colar cervical e aguarda cirurgia em um hospital na capital da Argentina. Segundo o jornal The Sun, os dois acusados afirmaram durante depoimento que a culpa pelo ocorrido foi do fotógrafo, pois as atrizes não consentiram o uso de suas imagens. O paparazzo irá abrir um processo contra os homens, alegando que os ferimentos causados pela agressão irão lhe impedir de trabalhar.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)