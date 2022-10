Jão, da Ratos de Porão, chama Digão, da Raimundos, para 'sair na porrada'

O guitarrista Jão, da banda Ratos de Porão, postou vídeo no Instagram chamando para "sair na porrada" o Digão, vocalista e guitarrista dos Raimundos. No recado, Jão diz que está incomodado há algum tempo com as críticas feitas por Digão contra o Ratos de Porão. O cantor dos Raimundos andou soltando farpas contra João Gordo e Tico Santa Cruz, do Detonautas, por motivação política. Digão ainda não respondeu à provocação.

"Parece que o Digão, do Raimundos, na sua falta de inspiração musical - se é que algum dia teve alguma -, o jeito que ele descolou para aparecer é ficar atacando a minha banda e meus companheiros de banda", declarou. "Então, meu amigo, eu vou te avisar o seguinte, cara... eu sei que vai chegar até você, que eu não te sigo aqui. Aliás, fascista a gente persegue, e não segue. Então, você lava a boca com sabão, viu, meu irmão? Para falar da minha banda. Porque é o seguinte, meu... mais de 40 anos de história para vir um bosta que nem você querendo difamar minha banda?!"

"A parada é a seguinte: estou aqui, publicamente, te fazendo um desafio. Vamos nós dois num ringue, e vamos sair na porrada. Vamos ver se você se garante, se você é tudo isso mesmo que você é na internet. E se não quiser sair na porrada e quiser fazer um duelo, igual em filme de 'bang-bang' antigo, a gente faz também, porque você é 'Bolsominion', você deve ter alguma arma."